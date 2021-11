Vendargues Bibliohtèque municipale Hérault, Vendargues Lectures autour d’une soupe et de vin chaud Bibliohtèque municipale Vendargues Catégories d’évènement: Hérault

Vendargues

Lectures autour d’une soupe et de vin chaud Bibliohtèque municipale, 22 janvier 2022, Vendargues. Lectures autour d’une soupe et de vin chaud

Bibliohtèque municipale, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Autour d’un bol de soupe ou d’un verre de vin chaud, venez lire avec nous ou tout simplement écouter…

Prévoir un bol et une cuillère / maximum 19 personnes en même temps

Lectures soupe et vin chaud Bibliohtèque municipale Place de la Mairie 26530 Le Grand-Serre Vendargues Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Vendargues Autres Lieu Bibliohtèque municipale Adresse Place de la Mairie 26530 Le Grand-Serre Ville Vendargues lieuville Bibliohtèque municipale Vendargues