Rieulay Médiathèque la Reine du livre Nord, Rieulay Lectures autour des trois petits cochons Médiathèque la Reine du livre Rieulay Catégories d’évènement: Nord

Rieulay

Lectures autour des trois petits cochons Médiathèque la Reine du livre, 21 janvier 2022, Rieulay. Lectures autour des trois petits cochons

Médiathèque la Reine du livre, le vendredi 21 janvier 2022 à 16:30

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2022, venez écouter différentes versions des trois petits cochons contées par les bénévoles de la médiathèque, puis colorier et/ou dessiner vos personnages favoris. Ce temps de rencontre se terminera autour d’un chocolat chaud. Partenariat avec la médiathèque départementale du Nord. Animation gratuite et sur réservation.

nombre limité de places disponibles, pass sanitaire

Heure du conte sur les trois petits cochons Médiathèque la Reine du livre 1 rue Joseph Bouliez 59870 Rieulay Rieulay Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T16:30:00 2022-01-21T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Rieulay Autres Lieu Médiathèque la Reine du livre Adresse 1 rue Joseph Bouliez 59870 Rieulay Ville Rieulay lieuville Médiathèque la Reine du livre Rieulay