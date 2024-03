Lectures autour de l’exposition « La loi sur l’IVG – 1974, le discours de Simone Veil » Archives nationales Paris, samedi 18 mai 2024.

Lectures autour de l’exposition « La loi sur l’IVG – 1974, le discours de Simone Veil » Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h00, 21h00, 22h00 Archives nationales entrée libre. Ticket à retirer sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Lectures du texte « 1975 Simone » de Leïla Anis, écrit dans le cadre du projet L’Equipée, en partenariat avec la Maison des femmes de Saint-Denis. Production: Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis et Les Plateaux Sauvages.

Ce texte évoque le silence autour de l’avortement clandestin qu’a vécu la mère de l’autrice avant sa naissance et l’impact qu’il a eu sur leur lien mère-fille, mais aussi la réparation de ce lien au fur et à mesure que les mots lèvent le voile sur cet événement.

Avec Leïla Anis, Léa Le Floch et Marguerite Benisty, 3 générations transmettent tour à tour les voix de la mère et de la fille.

Production: Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis et Les Plateaux Sauvages.

Archives nationales Hôtel de Soubise – 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris Paris 75003 Paris Île-de-France 01 40 27 60 96 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ © Archives nationales Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville Bus : 29, 76

©Archives nationales de France