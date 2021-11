Muzillac Médiathèque de Muzillac Morbihan, Muzillac Lectures autour de l’Amour toujours, l’Amour encore pour les enfants Médiathèque de Muzillac Muzillac Catégories d’évènement: Morbihan

Muzillac

Lectures autour de l’Amour toujours, l’Amour encore pour les enfants Médiathèque de Muzillac, 22 janvier 2022, Muzillac. Lectures autour de l’Amour toujours, l’Amour encore pour les enfants

Médiathèque de Muzillac, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Gaëlle, Sylvie et Cécile vous ont préparé des textes emplis d’amour, à déguster en famille. Vos bibliothècaires vous proposent des lectures pour les enfants sur le thème de l’Amour Médiathèque de Muzillac Place de l’enclos 56190 Muzillac Muzillac Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Muzillac Autres Lieu Médiathèque de Muzillac Adresse Place de l'enclos 56190 Muzillac Ville Muzillac lieuville Médiathèque de Muzillac Muzillac