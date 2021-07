Orléans Parc Floral de La Source Orléans Loiret Loiret, Orléans Lectures au Parc… Parc Floral de La Source Orléans Loiret Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Cet été, la médiathèque Maurice-Genevoix, en collaboration avec le Parc Floral, vous propose une lecture rafraîchissante à l’ombre des grands arbres du Parc ! Des histoires en tout genre de petites bêtes, fleurs, plantes, arbres, jardins … une véritable invitation à explorer la nature qui nous entoure ! **Informations :** ¤ Horaires : De 10h30 à 11h15 ¤ Infos : Lecture pour les 3-7 ans

Animation gratuite comprise dans le tarif d’entrée

La médiathèque vous propose une lecture rafraîchissante à l’ombre des grands arbres du Parc ! Parc Floral de La Source Orléans Loiret avenue du Parc Floral, Orléans Orléans Loiret

2021-08-25T10:30:00 2021-08-25T11:15:00

