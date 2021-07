Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne, Calvados Lectures au parc Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Catégories d’évènement: Blainville-sur-Orne

Calvados

Lectures au parc Blainville-sur-Orne, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Blainville-sur-Orne. Lectures au parc 2021-07-22 11:00:00 – 2021-07-22

Blainville-sur-Orne Calvados Blainville-sur-Orne Calvados La médiathèque les Motordus vous propose de venir assister à des lectures en famille dans un cadre bucolique. La médiathèque les Motordus vous propose de venir assister à des lectures en famille dans un cadre bucolique. mediatheque@blainville-sur-orne.fr +33 2 31 06 02 06 La médiathèque les Motordus vous propose de venir assister à des lectures en famille dans un cadre bucolique. dernière mise à jour : 2021-07-15 par OT Caen la Mer Comité Régional de Tourisme de NormandieComité Régional de Tourisme de Normandie

Détails Catégories d’évènement: Blainville-sur-Orne, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Blainville-sur-Orne Adresse Ville Blainville-sur-Orne lieuville 49.22799#-0.30928