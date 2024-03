Lectures au marais Route de Bel Air – Le Marais Rond Mesquer, mercredi 17 juillet 2024.

Lectures au marais En plein air, venez écouter nos lectures à voix haute : de marais, d’oiseaux et de vent. Caisses à livres et coin lecture libre sous les chênes. 17 juillet – 14 août, les mercredis Route de Bel Air – Le Marais Rond Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-17T16:00:00+02:00 – 2024-07-17T18:00:00+02:00

Fin : 2024-08-14T16:00:00+02:00 – 2024-08-14T18:00:00+02:00

En plein air, venez écouter nos lectures à voix haute : de marais, d’oiseaux et de vent. Caisses à livres et coin lecture libre sous les chênes.

Route de Bel Air – Le Marais Rond Entre Skol Ar Mor et le camping le Welcome 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 33 03 85 19 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/lectures-au-marais-mesquer.html »}]

CULTURE FAMILLE