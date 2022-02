Lectures au jardin Pré Santy Jardin Pré Santy Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Jardin Pré Santy, le samedi 4 juin à 10:00

On vous fait la lecture au Jardin Pré Santy ! Venez vous reconnecter aux mots et racontez-vous des histoires… Évènement pour les enfants, à partir de 6 ans En partenariat avec la Médiathèque du Bachut et le Bibiobus Horaires à confirmer Rdv au grand jardin, devant la tour 104 avenue Paul Santy

Évènement gratuit sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00

