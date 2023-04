Lectures au jardin : La bibliothèque Diderot hors les murs (BHLM) kiosque du Square Trousseau Paris Catégories d’Évènement: île de France

Lectures au jardin : La bibliothèque Diderot hors les murs (BHLM) kiosque du Square Trousseau, 12 juillet 2023, Paris. Du mercredi 12 juillet 2023 au mercredi 23 août 2023 :

de 10h30 à 12h00

.Tout public. gratuit

du 12 juillet au 23 août, mercredi matin de 10h30 à 12h Cet été, les bibliothécaires viennent à votre rencontre au square Trousseau : Albums, BD, contes, magazines… Venez lire des histoires au jardin ! kiosque du Square Trousseau 2, rue Antoine Vollon 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/evenements/les-bibliotheques-hors-les-murs-2023-33022 01 43 40 69 94 bibliotheque.diderot@paris.fr

