Lectures au jardin : La bibliothèque Colette Vivier hors les murs (BHLM) Parc Clichy-Batignolles – Martin Luther King, 6 juillet 2023, Paris. Le jeudi 27 juillet 2023

de 10h00 à 12h00

Le jeudi 20 juillet 2023

de 10h00 à 12h00

Le jeudi 13 juillet 2023

de 10h00 à 12h00

Le jeudi 06 juillet 2023

de 10h00 à 12h00

.Tout public. gratuit

Venez nous retrouver au parc Martin Luther King tous les jeudis de juillet, de 10h à 12h Tapis, chariots de livres, fanions, les bibliothécaires reprennent le chemin du jardin pour proposer des lectures individuelles et vous laisser piocher le livre de votre choix le temps d’une petite pause matinale. Albums, BD, revues, documentaires, il y aura un peu de tout pour passer un bon moment ensemble. Parc Clichy-Batignolles – Martin Luther King 147 rue Cardinet 75017 Paris Contact : https://www.paris.fr/evenements/les-bibliotheques-hors-les-murs-2023-33022 0142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr

