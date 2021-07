Magnanville Médiathèque Le Grenier des Arts Magnanville, Yvelines Lectures au jardin (3-6ans) Médiathèque Le Grenier des Arts Magnanville Catégories d’évènement: Magnanville

Médiathèque Le Grenier des Arts, le mercredi 25 août à 10:30

Dans le cadre de l’événement Jardins Ouverts organisé par la région Ile-de-France, la médiathèque propose des lectures sur le thème de la nature dans le jardin de lecture de la médiathèque. La séance sera suivie d’un petit jeu de société

Places limitées, dans le respect des gestes barrières

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T10:30:00 2021-08-25T11:30:00

