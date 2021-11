Pontarlier Lycée professionnel Toussaint Louverture Doubs, Pontarlier Lectures au coin du feu Lycée professionnel Toussaint Louverture Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Lycée professionnel Toussaint Louverture, le jeudi 20 janvier 2022 à 19:30

**Le temps d’une soirée, les élèves internes désireux de s’évader grâce à l’imginaire pourront écouter les lectures choisies par la professeure documentaliste et les CPE. Surprises en perspective !** Lectures à voix haute variées : poésie, extraits de romans ou nouvelles, terrifiantes, drôles, sensibles… Il y en aura pour tous les goûts.

Evenement réservé aux élèves du lycée

Lycée professionnel Toussaint Louverture 81 rue de Besançon 25300 Pontarlier

2022-01-20T19:30:00 2022-01-20T22:00:00

