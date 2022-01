Lectures au chevet des patients de l’hôpital La Pitié-Salpétrière Hôpital La Pitié-Salpétrière Paris Catégorie d’évènement: Paris

Lectures au chevet des patients de l’hôpital La Pitié-Salpétrière Hôpital La Pitié-Salpétrière, 21 janvier 2022, Paris. Lectures au chevet des patients de l’hôpital La Pitié-Salpétrière

Hôpital La Pitié-Salpétrière, le vendredi 21 janvier à 14:30

La Cie LA LISEUSE (Caroline GIRARD et Laure SIRIEIX) proposent un florilège de textes écrits par des femmes : « _Des héroïnes ordinaires, des éclopées de partout se racontent à coup de fragments de vie entre naissance et vieillesse, du premier cri au dernier souffle… De la petite fille, à la jeune fille, à l’amante, à l’épouse, à la mère, à la vielle, entre rires et larmes, une figure féminine trace ainsi la route de ses métamorphoses successives. »_

Réservé aux patients et personnels soignants

Méli-mélo de femmes, par la Cie LA LISEUSE : lectures d’un floriège de textes d’autrices sur les figures féminines à tous les âges de la vie Hôpital La Pitié-Salpétrière 83 boulevard de l’hôpital 75013 Paris Paris Quartier de la Salpêtrière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T14:30:00 2022-01-21T15:30:00

Hôpital La Pitié-Salpétrière Adresse 83 boulevard de l'hôpital 75013 Paris Ville Paris

