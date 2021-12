Achicourt Médiathèque Municipale Achicourt, Pas-de-Calais Lectures au bout de la nuit Médiathèque Municipale Achicourt Catégories d’évènement: Achicourt

Lectures au bout de la nuit Médiathèque Municipale, 22 janvier 2022, Achicourt. Lectures au bout de la nuit

Médiathèque Municipale, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00 Le temps d’une soirée, lectures choisies de textes, poèmes extraits ou non de la littérature Médiathèque Municipale Rue de Roubaix 62217 Achicourt Achicourt Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:00:00

