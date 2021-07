Herbignac Château de Ranrouët Herbignac, Loire-Atlantique Lectures animées Château de Ranrouët Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Connaissez-vous les histoires du Roman de Renart ? Certains d'entre nous en ont des souvenirs d'école mais qui se rappelle vraiment la cruauté de Renart ? Il joue de bien vilains tours à tous ceux qu'il croise… Assis dans l'herbe ou autour des sculptures, écoutez les extraits de ces récits du Moyen Âge et surtout…méfiez-vous du rusé Renart ! Par la Compagnie Colin Muset

Château de Ranrouët
Rue de Ranrouët 44410 Herbignac
Herbignac
Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T17:00:00 2021-07-18T17:30:00;2021-07-25T17:00:00 2021-07-25T17:30:00;2021-08-01T17:00:00 2021-08-01T17:30:00;2021-08-15T17:00:00 2021-08-15T17:30:00;2021-08-22T17:00:00 2021-08-22T17:30:00

