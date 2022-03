Lectures animées avec le tapis de lecture “Le cirque” Mauron Mauron Catégories d’évènement: Mauron

Mauron Morbihan Mauron Lectures animées avec le tapis de lecture “Le cirque” (prêté par la MDM) en lien avec la venue de Baltringue le 10 et 11 avril (saison Arth Maël). +33 2 97 73 57 99 Lectures animées avec le tapis de lecture “Le cirque” (prêté par la MDM) en lien avec la venue de Baltringue le 10 et 11 avril (saison Arth Maël). rue de la Libération La Médiathèque “Il était une fois” Mauron

