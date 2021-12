Contes Musée de Contes Alpes-Maritimes, Contes Lectures amoureuses Musée de Contes Contes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Contes

Lectures amoureuses Musée de Contes, 21 janvier 2022, Contes. Lectures amoureuses

Musée de Contes, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

### Lectures amoureuses **Avec l’association Les mots à la bouche** Le musée vous accueille à partir de 19h pour des lectures et des chants sur le thème de l’amour, l’occasion de découvrir ou redecouvrir les salles d’expositions. Après avoir partagé une collation autour d’un buffet offert par le musée, les visiteurs seront invités à se rendre à la médiathèque municipale pour la suite de cette nuit de la lecture…

Soumis au Pass Sanitaire

Lectures amoureuses avec l’association Les mots à la bouche Musée de Contes 1 place de la République 06390 Contes Contes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Contes Autres Lieu Musée de Contes Adresse 1 place de la République 06390 Contes Ville Contes lieuville Musée de Contes Contes