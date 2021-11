Nantes Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique, Nantes Lectures amoureuses Médiathèque Lisa Bresner Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Lectures amoureuses Médiathèque Lisa Bresner, 22 janvier 2022, Nantes. Lectures amoureuses

Médiathèque Lisa Bresner, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Les bibliothécaires vous proposent un temps d’échange et de partage autour de leurs coups de cœurs littéraires, venez vous aussi avec des extraits de vos romans et poèmes d’amour préférés. Les bibliothécaires vous proposent un temps d’échange et de partage autour de leurs coups de cœurs littéraires ! Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Émile Romanet 44300 Nantes Nantes Dervallières – Zola Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Lisa Bresner Adresse 23 boulevard Émile Romanet 44300 Nantes Ville Nantes lieuville Médiathèque Lisa Bresner Nantes