Médiathèque de Contes, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:00

### Lectures amoureuses **Avec l’association Les mots à la bouche** Après avoir écouté des lectures et des chants au coeur du Musée de Contes, la médiathèque vous ouvre ses portes à partir de 20h15 pour de nouvelles découvertes. Au programme, Abdulrazak Gurnah, Alphonse Allais, Apollinaire, Honoré de Balzac, Jacques Brel, Molière, Antoine de Saint Exupéry, Tobie Nathan… Prose, poèmes, correspondances et chansons sur le thème de l’Amour vous accompagneront tout au long de cette soirée entre le Musée et la Médiathèque.

Entrée soumise au Pass Sanitaire

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T22:00:00

