Bibliothèque 7 à Lire, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Christelle Kleyling, liseuse professionnelle, partagera avec son public une petite selection de textes sur le thème de l’Amour… Venez savourer un moment de détente et de plaisir au son de sa douce voix, dans le noir complet.

Passe sanitaire et port du masque obligatoire. Places limitées

Bibliothèque 7 à Lire 10 Rue des Sept Arpents 67460 Souffelweyersheim

