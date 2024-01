Lectures accompagnées de chants, à la Manufacture. Dans le cadre du pintemps des poètes Villefranche-de-Rouergue, vendredi 15 mars 2024.

Rendez-vous proposé par Céline MISTRAL (comédienne, chanteuse et musicienne).

Céline MISTRAL crée un pont entre poésie persane et poésie occitane faisant résonner en écho les textes de femmes iraniennes à travers les siècles, des textes empreints d’amour, de courage et de résistance, et ceux des poétesses occitanes du Moyen-Age à nos jours.

Financé par OAC et avec le soutien de la DRAC Occitanie, animation gratuite et ouverte à tous. EUR.

Place Bernard Lhez

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie mediatheque@villefranchederouergue.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-15



