Médiathèque de Montpeyroux, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30 Il n’y a pas que les enfants qui aiment les histoires ! Les comédiens du Théâtre Populaire en Vallée de l’Hérault (TPVH) vous invitent à découvrir le plaisir de la lecture à voix haute. Médiathèque de Montpeyroux Avenue du Rosaire 34150 Montpeyroux Montpeyroux Hérault

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T19:15:00

