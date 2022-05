[Lectures à voix vertes] Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Lectures à voix vertes] Dieppe, 1 juin 2022, Dieppe. [Lectures à voix vertes] Dieppe

2022-06-01 15:00:00 – 2022-06-01

Dieppe Seine-Maritime Temps partagé autour de la lecture, proposé par le réseau D’Lire et Bar à jus & petites douceurs animé par le Bar’Ouf. Au programme : sessions d’histoire et ateliers créatifs. Temps partagé autour de la lecture, proposé par le réseau D’Lire et Bar à jus & petites douceurs animé par le Bar’Ouf. Au programme : sessions d’histoire et ateliers créatifs. Temps partagé autour de la lecture, proposé par le réseau D’Lire et Bar à jus & petites douceurs animé par le Bar’Ouf. Au programme : sessions d’histoire et ateliers créatifs. Dieppe

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Ville Dieppe lieuville Dieppe Departement Seine-Maritime

Dieppe Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

[Lectures à voix vertes] Dieppe 2022-06-01 was last modified: by [Lectures à voix vertes] Dieppe Dieppe 1 juin 2022 dieppe seine-maritime

Dieppe Seine-Maritime