Salle des fêtes, le vendredi 13 mai à 18:00

À l’issue des lectures des enfants, une scène ouverte sera proposée à toute personne souhaitant lire à son tour un extrait de texte. Lectures à voix haute des élèves de CM1, CM2 de l’école Jean Monnet et de 6e du collège François Mitterrand de Fenouillet Salle des fêtes 18 Rue de l’Église, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

