Oise

Musée Gallé-Juillet et Archives, le samedi 18 septembre à 14:00

Les équipes des médiathèques de Creil vous feront découvrir l’Oise autrement grâce à des extraits lus à haute voix du tout premier récit de voyage de l’écrivain Robert Louis Stevenson.

Entrée libre

Lectures à voix haute sur le thème de l'eau et Stevenson, par l'équipe des Médiathèques de Creil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

