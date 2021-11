Pacé Médiathèque de Pacé Ille-et-Vilaine, Pacé Lectures à voix haute Médiathèque de Pacé Pacé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Texte court, poème, extrait de roman, chanson… Venez donner de la voix lors des Nuits de la lecture ! Deux ateliers de préparation sont proposés : jeudi 13 janvier à 20h et samedi 15 janvier à 17h.

Nombre de places limité, public adulte (pour les lectrices et lecteurs)

