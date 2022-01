Lectures à voix haute Médiathèque de l’Institut français du Portugal Lisbonne Catégories d’évènement: Grande Lisboa

Lisbonne

Lectures à voix haute

Médiathèque de l'Institut français du Portugal, 22 janvier 2022, Lisbonne.

Médiathèque de l’Institut français du Portugal, le samedi 22 janvier à 18:00 Entrée libre dans la limite des places disponibles

L’actrice portugaise Ana Águas fera une lecture en portugais de textes à partir du livre « L’Astragale » d’Albertine Sarrazin Médiathèque de l’Institut français du Portugal 11 rua Santos-o-Velho Lisbonne Lisbonne Estrela Grande Lisboa

