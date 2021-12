Narbonne Kornigan Café Aude, Narbonne Lectures à voix haute Kornigan Café Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Lectures à voix haute Kornigan Café, 22 janvier 2022, Narbonne. Lectures à voix haute

Kornigan Café, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Samedi 22 janvier 2022, entre 18h et 20h venez, autour d’un élixir d’amour, goûter aux grands textes d’amour lus par d’autres.

10

Lecture à voix haute de grands textes d’amour Kornigan Café Place des 4 fontaines 11100 Narbonne Narbonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Kornigan Café Adresse Place des 4 fontaines 11100 Narbonne Ville Narbonne lieuville Kornigan Café Narbonne