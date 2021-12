Mortagne-sur-Sèvre Bibliothèque Le Marque-page Mortagne-sur-Sèvre, Vendée Lectures à voix haute des collégiens Bibliothèque Le Marque-page Mortagne-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Mortagne-sur-Sèvre

Vendée

Lectures à voix haute des collégiens Bibliothèque Le Marque-page, 21 janvier 2022, Mortagne-sur-Sèvre. Lectures à voix haute des collégiens

Bibliothèque Le Marque-page, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30

Cette année encore, une classe de 4e du collège Olivier Messiaen participe au concours de lecture à voix haute de la grande librairie sur France 5. 8 élèves viendront lire un texte de leur choix, mais un seul sera sélectionné par le public pour poursuivre l’aventure. Lors de cette soirée, la bibliothèque aura le plaisir d’accueillir Gwenaël Bulteau, auteur de _La République des faibles_ pour son prix Landerneau Polar 2021.

Passe sanitaire et port du masque obligatoire / 40 places disponibles

1 classe de 4ème du collège O. Messiaen participe au concours de lecture à voix haute de l’émission la Grande Librairie. 8 élèves ont été sélectionnés et liront devant le public qui n’en choisira qu’1 Bibliothèque Le Marque-page Allée des peupliers 85290 Mortagne sur sèvre Mortagne-sur-Sèvre Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Mortagne-sur-Sèvre, Vendée Autres Lieu Bibliothèque Le Marque-page Adresse Allée des peupliers 85290 Mortagne sur sèvre Ville Mortagne-sur-Sèvre lieuville Bibliothèque Le Marque-page Mortagne-sur-Sèvre