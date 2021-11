Erquy Collège Thalassa Côtes-d'Armor, Erquy Lectures à voix haute Collège Thalassa Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Lectures à voix haute Collège Thalassa, 20 janvier 2022, Erquy. Lectures à voix haute

Collège Thalassa, le jeudi 20 janvier 2022 à 18:00

Dites l’amour ! Mise en voix de textes sur le thème de l’amour.

Réservé aux familles et personnel de l’établissement

Mise en voix de textes sur le thème de l’amour Collège Thalassa 27 Rue Clemenceau 22430 Erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T18:00:00 2022-01-20T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Collège Thalassa Adresse 27 Rue Clemenceau 22430 Erquy Ville Erquy lieuville Collège Thalassa Erquy