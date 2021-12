Saint-Clément La Buissonnière Saint-Clément, Saône-et-Loire Lectures à plusieurs voix de textes (poèmes, romans) évoquant l’amour sous le titre “L’amour qui vient” La Buissonnière Saint-Clément Catégories d’évènement: Saint-Clément

Saône-et-Loire

Lectures à plusieurs voix de textes (poèmes, romans) évoquant l’amour sous le titre “L’amour qui vient” La Buissonnière, 21 janvier 2022, Saint-Clément. Lectures à plusieurs voix de textes (poèmes, romans) évoquant l’amour sous le titre “L’amour qui vient”

La Buissonnière, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30 Alternance de textes de tons et d’atmosphères variées, l’ensemble scénarisé par les Bibliambules La Buissonnière 120 rue Saint Antoine 71000 Mâcon Saint-Clément Saône-et-Loire

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T19:30:00

Lieu La Buissonnière Adresse 120 rue Saint Antoine 71000 Mâcon Ville Saint-Clément