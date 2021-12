Laventie Collège du Pays de l'Alloeu Laventie, Pas-de-Calais Lectures à plusieurs voix Collège du Pays de l’Alloeu Laventie Catégories d’évènement: Laventie

Les élèves et les adultes du collège sont invités à fournir un extrait audio ainsi qu’une image libre de droits sur le thème de l’amour. Le tout constituera un petit film diffusé en interne. Des lectures seront proposées aux collégiens sur le thème de l’amour Collège du Pays de l’Alloeu 1 avenue Henri Puchois 62840 Laventie Laventie Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T09:00:00 2022-01-20T16:55:00;2022-01-21T08:25:00 2022-01-21T16:55:00

