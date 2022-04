Lectures à la page : L’univers d’une romancière, Adeline Dieudonné MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Lectures à la page : L’univers d’une romancière, Adeline Dieudonné MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur, 5 mai 2022, Olivet. Lectures à la page : L’univers d’une romancière, Adeline Dieudonné

MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur, le jeudi 5 mai à 18:30

Découvrez des oeuvres et complétez votre liste de lectures ! Céline Surateau choisit un thème, sélectionne des ouvrages dont elle lit des extraits à haute voix et invite ensuite à l’échange.

Entrée libre

Découvrez des oeuvres et complétez votre liste de lectures ! MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur 127 rue Marcel belot 45160 Olivet Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T18:30:00 2022-05-05T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu MJC d'Olivet - Le Moulin de la Vapeur Adresse 127 rue Marcel belot 45160 Olivet Ville Olivet lieuville MJC d'Olivet - Le Moulin de la Vapeur Olivet Departement Loiret

MJC d'Olivet - Le Moulin de la Vapeur Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/

Lectures à la page : L’univers d’une romancière, Adeline Dieudonné MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur 2022-05-05 was last modified: by Lectures à la page : L’univers d’une romancière, Adeline Dieudonné MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur MJC d'Olivet - Le Moulin de la Vapeur 5 mai 2022 MJC d'Olivet - Le Moulin de la Vapeur Olivet Olivet

Olivet Loiret