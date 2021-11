Lectures à la demande Médiathèque Simone de Beauvoir, 21 janvier 2022, Toulouse.

Lectures à la demande

du vendredi 21 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Simone de Beauvoir

Enfile ton bonnet de nuit, la lumière s’éteint doucement… et les livres illumineront ta soirée ! Un pur moment de bonheur.

Pour le vendredi 21 de 16h. à 18h.30 pour tout petits et de 19h. à 20h. pour plus grands. Pour le samedi 22 de 17h. à 18h. pour tout petits, et de 18h. à 19h. pour plus grands. Présentation du « Pass sanitaire » obligatoire pour les + de 12 ans.

J’aime, tu aimes, on aime… écouter des histoires

Médiathèque Simone de Beauvoir Place Jean Jaurès 31520 Ramonville Saint-Agne Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T16:00:00 2022-01-21T18:30:00;2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T20:00:00;2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00