LECTURES A HAUTES VOIX – SPECIAL PHILO, 13 mai 2022, . LECTURES A HAUTES VOIX – SPECIAL PHILO

2022-05-13 14:30:00 – 2022-05-13 L’association Valentin Haüy œuvre pour la malvoyance et propose de réunir les lecteurs assidus. Que vous soyez déficient visuel, ou si vous entrez dans la malvoyance, ou que vous soyez voyants, venez rencontrer les donneurs de voix, pour découvrir le plaisir de la lecture à haute voix.

Entrée libre.

