2021-08-27 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-27 parking de l'étang de Hanau Étang de Hanau

Philippsbourg Moselle Philippsbourg Dans le cadre des récits du dehors.

Les Brigades contemporaines de la Traversée de l’été du Théâtre National de Strasbourg : Mathilde Waeber et Thomas Stachorsky. Extraits de « Croire aux fauves » de Nastassja Martin, anthropologue, spécialiste des populations du grand Nord. Elle revient sur un événement bouleversant, survenu en 2015, quelque part dans les montagnes du Kamtchatka, à l’est de la Russie. « L’événement est : un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent. » A partir de 12 ans. Sur inscription, nombre de places limité. Annulé en cas de fortes pluies. tns dernière mise à jour : 2021-08-21 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Philippsbourg Autres Lieu Philippsbourg Adresse parking de l'étang de Hanau Étang de Hanau Ville Philippsbourg lieuville 49.00821#7.53573