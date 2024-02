Lectures 4 ans et + Médiathèque du Pont des arts Cesson-Sévigné, vendredi 15 mars 2024.

Lectures 4 ans et + Une évasion poétique Vendredi 15 mars, 18h00 Médiathèque du Pont des arts Gratuit, sur réservation

La poésie n’a pas d’âge ! Écoutez nos lectures poétiques coups de cœur.

À partir de 4 ans • 30 m min • gratuit • sur réservation

Pour vous inscrire en ligne : https://www.billetweb.fr/lectures-4-ans-et

Un seul adulte accompagnateur par famille au moment de l’inscription, merci pour votre compréhension !

Médiathèque du Pont des arts Parc de Bourgchevreuil Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne

lecture poésie

