Voiron Isère Dans le cadre du festival Talents Hauts… et Chapeau Bas, en partenariat avec l’association organisatrice ALTER&GALES, lecture de textes d’auteures à haute voix avec les lecteurs de l’association A portée de voix. Femmes de talent. bib.voiron@paysvoironnais.com +33 4 76 67 93 13 http://www.biblio-paysvoironnais.fr/voiron Bibliothèque de Voiron «Philippe Vial» 5 boulevard Edgar Kofler Voiron

