Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, Lot Lecture Vivante : “Territoires” Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Lot

Lecture Vivante : “Territoires” Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 7 octobre 2021, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie. Lecture Vivante : “Territoires” 2021-10-07 18:00:00 – 2021-10-07 Salle de la Mairie Place Gambetta

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Lecture vivante “Territoires” texte de Olivier Norek par la compagnie Art Go. Policier en Seine-Saint-Denis, Olivier Norek en a fait le théâtre de ses polars. Dans “Territoires”, Olivier Norek Olivier nous plonge dans une série de drames – forcément humains – où seul l’humour des ” flics ” permet de reprendre son souffle. Un imbroglio de stratégies criminelles, loin d’être aussi fictives que l’on croit, dans un monde opaque où les assassins eux-mêmes sont manipulés. Olivier Norek est à l’origine de la série “Les invisibles” diffusées actuellement à la télévision. @Mediathèque CSTL dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, Lot Autres Lieu Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Adresse Salle de la Mairie Place Gambetta Ville Castelnau Montratier-Sainte Alauzie lieuville 44.26736#1.35299