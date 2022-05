Lecture vivante Schasslamitt au tiers lieu

2022-05-19 20:00:00 – 2022-05-19 Programme et actus du Tiers lieu d’Azun disponible sur le Facebook et en photo sur cette page. Les lecteurs de Diagonale s’accaparent de l’écriture talentueuse et discordante, celle qui choque l’oreille à souhait, de Bérengère Cournut. A l’image du monde normal, celui qui marche sur la tête, ils vous conduisent sur les routes irrégulières et anguleuses de l’absurde. Vers de multiples destinées aux prénoms magnifiquement désuets, aux corps en lutte avec les éléments et aux histoires cruellement drôles. nVous y coudoyez le chagrin, l’enthousiasme, l’attendrissement comme l’effroi… Et le secret, jusque là, bien gardé, de La Métamorphose. Mireille Mouluquet, lectrice de la compagnie, nous a offert son talent d’écrivaine en composant les intermèdes qui ponctuent la lecture vivante. nContes de Bérengère Cournut nIntermèdes composés par Mireille Mouluquet nAtelier de lecture participative de la Cie Diagonale dirigé par Laurence Laburthe nAvec Michel Brun, Véronique Strub, Myriam Moura, Françoise Decaix, Mireille Mouluquet et Mireille Groc. tierslieuvaldazun@gmail.com +33 7 83 52 26 93 https://www.facebook.com/tierslieuvaldaz/ Programme et actus du Tiers lieu d’Azun disponible sur le Facebook et en photo sur cette page. dernière mise à jour : 2022-05-14 par

