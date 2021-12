Basse-Terre Lycée Raoul Georges Nicolo Basse-Terre Lecture Vivante Lycée Raoul Georges Nicolo Basse-Terre Catégorie d’évènement: Basse-Terre

### “Aimons toujours ! Aimons encore !” : à travers la lecture vivante les élèves de 2nd offrent une mise en scène unique à leurs camarades. **Lecture Vivante** Les Nuits de la lecture au lycée RGN est organisée avec LAMECA, elle s’adresse aux élèves de l’établissement. Ces derniers assisteront à deux heures d’animations préparées par leurs camarades accompagnés de certains enseignants. En partant de la thématique nationale ils présenteront leurs créations, réadaptations. Mettre à l’honneur, le plaisir de lire et de partager amour des livres et livres sur l’amour. L’accent sera bien évidemment porté sur la Caraïbe.

"Aimons toujours ! Aimons encore !" A travers la lecture vivante les élèves de 2nd offrent une mise en scène unique à leurs camarades. Lycée Raoul Georges Nicolo 258 avenue Francois Mitterand 97100 Basse-Terre

2022-01-20T15:00:00 2022-01-20T17:00:00

