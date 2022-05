Lecture vivante jeunesse – Mon petit jardin Bort-les-Orgues, 14 mai 2022, Bort-les-Orgues.

Lecture vivante jeunesse – Mon petit jardin Bort-les-Orgues

2022-05-14 – 2022-05-14

Corrèze Bort-les-Orgues

A la librairie, 1 session à 10h et la seconde à 11h

Tarif : 5€/personne.

Sur réservation dans la limite des places disponibles.

Mélodie Vandepoel a plus d’une corde à son arc et elle aime notamment conter pour les enfants. Mais pas n’importe quel conte puisqu’elle anime, apprend, fait découvrir aux enfants de 0 à 6 ans. Et elle ne se déplace jamais sans son joli théâtre coloré et lumineux entièrement fait main.

Pour l’occasion et pour fêter les beaux jours, elle contera et parlera du jardin et de ses petites bêtes.

Bort-les-Orgues

