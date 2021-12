Amiens Association Cardan Amiens, Somme Lecture vivante de nous aimons loup gris Association Cardan Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Association Cardan, le samedi 22 janvier 2022 à 17:30

Lecture vivante de loup gris pour les familles à l’espace lecture Balzac de l’association Cardan.

Les conditions sanitaires restreignent le nombre de participants.

Nous aimons loup gris Association Cardan 6 rue Balzac 80000 Amiens Amiens Somme

2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T19:00:00

