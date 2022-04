Lecture/vernissage de l’exposition “Infinite Threads” à la Librairie Livres Books & Cie Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’évènement: Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc Entrée Libre Exposition Chris Collister et Jeff Price, du 8 au 30 avril. Vernissage ce vendredi 8 avril à 18h. Nous sommes ravis d’accueillir cette exposition mettant en regard les photographies noir et blanc de Chris Collister et la poésie de Jeff Price. Nous vous invitons au vernissage de l’exposition, vendredi 8 avril à partir de 18 heures. Jeff Price fera une lecture de ses poèmes à cette occasion. livresbooksandcompany@gmail.com Entrée Libre @Pixabay Appareil photo (1)

