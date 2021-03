Nantes EN LIGNE / EN VISIO Loire-Atlantique, Nantes Lecture : Vazaha miteny Gasy – Nantes en Francophonie – EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Lecture : Vazaha miteny Gasy – Nantes en Francophonie – EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 20 mars 2021-20 mars 2021, Nantes. 2021-03-20

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Lecture : « Vazaha miteny Gasy » (‘l’étranger qui parle malagasy ») Venez écouter la beauté de la langue malagasy, en bilingue, au travers des poésies populaires de Madagascar, les Hain-teny, recueillies par l’académicien Jean-Paulhan au début du 20e siècle. Tongava maro ! Venez nombreux ! Durée : 20 min. Par Hetsika à Nantes Rendez-vous en ligne sur vimeo.com Samedi 20 mars 2021 à 18h Public · Tout le monde (avec ou sans compte Facebook) Dans le cadre de Nantes en Francophonie EN LIGNE / EN VISIO . Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu EN LIGNE / EN VISIO Ville Nantes