Soumoulou Soumoulou Pyrénées-Atlantiques, Soumoulou Lecture – théâtre d’objet sur le thème de l’automne Soumoulou Soumoulou Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Soumoulou

Lecture – théâtre d’objet sur le thème de l’automne Soumoulou, 3 novembre 2021, Soumoulou. Lecture – théâtre d’objet sur le thème de l’automne 2021-11-03 – 2021-11-03 Place des Maraîchers Bibliothèque

Soumoulou Pyrénées-Atlantiques Soumoulou Géraldine Coursan, de la Cie Le Jardin de Jules, nous embarque dans son univers où se croisent lecture d’album, comptines, chansons, jeux de doigts, dans un spectacle très visuel Géraldine Coursan, de la Cie Le Jardin de Jules, nous embarque dans son univers où se croisent lecture d’album, comptines, chansons, jeux de doigts, dans un spectacle très visuel +33 6 77 01 16 24 Géraldine Coursan, de la Cie Le Jardin de Jules, nous embarque dans son univers où se croisent lecture d’album, comptines, chansons, jeux de doigts, dans un spectacle très visuel Jardin de Jules dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Soumoulou Autres Lieu Soumoulou Adresse Place des Maraîchers Bibliothèque Ville Soumoulou lieuville 43.26584#-0.19032