Lecture théatralisée
Au musée Jules Barbey D'Aurevilly
34 rue Bottin Desylles
Saint-Sauveur-le-Vicomte
2022-08-17 20:30:00

2022-08-17 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-17 Au musée Jules Barbey D’Aurevilly 34 rue Bottin Desylles

Avec la compagnie l'Aède (Valérie Aubert), Le chevalier des touches (roman), Deuxième lecture "Une jeune vieille"
pah.clos.cotentin@wanadoo.fr
+33 2 33 95 01 26
http://closducotentin.over-blog.fr/

Manche, Saint-Sauveur-le-Vicomte

