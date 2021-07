Lecture théâtralisée « Pinocchio » à Fontaine-la-Guyon le 1er septembre Parc de la mairie de Fontaine La Guyon, 1 septembre 2021-1 septembre 2021, Fontaine-la-Guyon.

### Mercredi 1er septembre à 18h00 à Fontaine-la-Guyon ### Parc de la mairie « _Pinocchio_ » de **Joël Pommerat** jouée par **Emmanuel Ray, Mélanie Pichot** et **Fabien Moiny** mise en scène par Emmanuel Ray avec la collaboration de Stéphanie Lanier. Compagnie [**Le Théâtre en Pièces**](https://theatre-en-pieces.fr/) (Chartres). _Lorsque l’arbre au bois étonnant tombe sous l’orage, l’homme pauvre et généreux décide d’en faire un pantin. Pinocchio est né. Mais c’est un enfant naïf et cruel, qui rêve d’une vie de prince. Joël Pommerat revisite ce conte populaire en soulevant les questions de la paternité, de la pauvreté et de la liberté._ _De ce conte sont nés des lieux communs universels qui sont passés dans le langage courant et que l’on dit aux enfants comme par exemple : « ton nez va s’allonger si tu mens » ou « tes oreilles vont pousser comme des oreilles d’âne si tu travailles mal à l’école »._ Nota : Vous pouvez aussi lire « Pinocchio » de Joël Pommerat paru aux éditions Actes Sud (disponible dans les bibliothèques de la BDEL). . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Entrée libre

Parc de la mairie de Fontaine La Guyon 2 rue Charles Péguy 28190 Fontaine La Guyon Fontaine-la-Guyon Eure-et-Loir



