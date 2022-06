Lecture théâtralisée « Normalito » – Médiathèque Pont du Las

Lecture théâtralisée « Normalito » – Médiathèque Pont du Las, 11 juin 2022, . Lecture théâtralisée « Normalito » – Médiathèque Pont du Las

2022-06-11 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-11 11:30:00 11:30:00 De Pauline Sales. Lecture théâtralisée par 3 élèves de la Classe Préparatoire aux Ecoles Supérieures du département théâtre du Conservatoire TPM.

Tout public, à partir de 10 ans. +33 4 94 36 36 53 https://mediatheques.toulon.fr/ dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville