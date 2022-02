LECTURE THÉÂTRALISÉE Lodève, 18 février 2022, Lodève.

LECTURE THÉÂTRALISÉE Lodève

2022-02-18 18:30:00 18:30:00 – 2022-02-18 20:00:00 20:00:00

Lodève Hérault

La réélection frauduleuse du président sortant, Alexandre Loukachenko, en août 2020, provoque une vague de manifestations en Biélorussie. Les opposants au régime vont être violemment réprimés. La pièce Les Voisins reproduit les témoignages d’hommes et de femmes emprisonnés, violentés, ou contraints à l’exil par les forces de l’ordre biélorusses. Ils racontent ce qu’ils ont vécu et qui fait qu’ils ne seront plus jamais les mêmes.

Ce texte est le fruit du travail collectif d’un groupe d’artistes russes et biélorusses, dirigé par Sergueï Guindilis, metteur en scène russe.

Texte traduit du russe par Boris Czerny et publié aux Editions L’Espace d’un instant, avec le concours de l’Institut universitaire de France.

Lecture co-réalisée par l’association Carambolages (Soubès) et le Théâtre dans la Forêt (Parlatges). Avec Céline Barcq, Dominique Delpirou, Dominique Dolmieu, Mitia Fedotenko, Sandra Lemarié, Alexandra Plays, Chrystelle Rinaldi, et Panda Chateaureynaud à la technique.

Une rencontre avec Boris Czerny (traducteur) est prévue après la lecture, ainsi qu’une E-rencontre avec Sergueï Guindilis

Adultes / Sur inscription / Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

Les Voisins, de Sergueï Guindilis (Editions L’Espace d’un instant, 2022)

+33 4 11 95 04 80

La réélection frauduleuse du président sortant, Alexandre Loukachenko, en août 2020, provoque une vague de manifestations en Biélorussie. Les opposants au régime vont être violemment réprimés. La pièce Les Voisins reproduit les témoignages d’hommes et de femmes emprisonnés, violentés, ou contraints à l’exil par les forces de l’ordre biélorusses. Ils racontent ce qu’ils ont vécu et qui fait qu’ils ne seront plus jamais les mêmes.

Ce texte est le fruit du travail collectif d’un groupe d’artistes russes et biélorusses, dirigé par Sergueï Guindilis, metteur en scène russe.

Texte traduit du russe par Boris Czerny et publié aux Editions L’Espace d’un instant, avec le concours de l’Institut universitaire de France.

Lecture co-réalisée par l’association Carambolages (Soubès) et le Théâtre dans la Forêt (Parlatges). Avec Céline Barcq, Dominique Delpirou, Dominique Dolmieu, Mitia Fedotenko, Sandra Lemarié, Alexandra Plays, Chrystelle Rinaldi, et Panda Chateaureynaud à la technique.

Une rencontre avec Boris Czerny (traducteur) est prévue après la lecture, ainsi qu’une E-rencontre avec Sergueï Guindilis

Adultes / Sur inscription / Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

iStock.com/Artvereau

Lodève

dernière mise à jour : 2022-01-21 par